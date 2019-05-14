İğne yaptırmak orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında İğne yaptırmak orucu bozar mı? geliyor. İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu Cevapla.TV'ye özel açıklamalarda bulundu

Aşı ve iğne orucu bozar mı? İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu şu şekilde anlattı:

‘Ramazan ayında aşı ve iğne orucu bozar mı sorusu sıkça soruluyor. Aşıları ve iğneleri ikiye ayırmak lazım. Serum gibi damar yolundan vücuda alınan takviyeler orucu bozar. Çünkü ağız yoluyla olmasa da damarlar yoluyla vücuda gıda almış oluyorsunuz.

Fakat vücudunuzda bir ağrı var ve ağrı kesici iğne olmak durumunda kaldınız. Bu iğneler caizdir. Tabi ihtiyaç yokken yapmamak lazım. Yani serum ve kan alanın orucu bozulur, diğer iğneler orucu bozmaz. Kan vermek de orucu bozmaz. ‘