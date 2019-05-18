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Inter Eljif Elmas transferini bitiriyor eski Galatasaraylı aracı oldu

Inter Eljif Elmas transferini bitiriyor eski Galatasaraylı aracı oldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu Goran Pandev, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Inter'e transferi için aracı olurken “Ben üzerime düşeni yaptım. Son karar ailenin” dedi.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile adı anılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın Inter'e transferinin büyük ölçüde bittiği ortaya çıktı. Makedon medyasına açıklamada bulunan ülke futbolunun önemli ismi, Serie A'da Genoa forması giyen. 

Pandev'den görüş aldılar
Galatasaraylı eski futbolcu Goran Pandev, İtalyan kulübünün transferi bitirmesi için aracılık yaptığını açıkladı. Inter Sportif Direktörü Giuseppe Moratta'nın kendisini aradığını ve vatandaşı Eljif için bilgi istediğini söyleyen Pandev, oyuncunun babasıyla da Interli yetkilileri buluşturduğunu, son kararı Eljif'in babasının vereceğini belirtti.

''Eljif için en iyi sistem''
"Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" diyen Pandev, "Inter, Eljif için iyi bir seçenek. Özelliklede yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" diye konuştu.

20 milyon Euro
Fenerbahçe yönetimi ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas için kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu satarak gelecek sezon için yeni transferlere bütçe oluşturmayı hedefliyor.

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