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Hatay sınırından kahreden haber! 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu

Hatay sınırından kahreden haber! 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

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