Sevgili olmayı kabul etmeyince dehşeti yaşattı

ADANA'da sosyal medyadan tanıştığı Nilgün K. (51) ile sevgili olmak isteyen Ahmet U. (58) teklifini reddeden kadını uzun süre tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladı. Amacına ulaşamayınca da bıçak tehdidiyle kaçırmaya çalıştığı 2 çocuk annesini, yol ortasında dövdü.

İddiaya göre Ahmet U., sosyal medya üzerinden tanıştığı Nilgün K.'ye sevgili olma teklifinde bulundu. Nilgün K. ise reddetti. Bunun üzerine Ahmet U., evli olan kadını, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, buluşmaya zorladı.

Korkuya kapılan Nilgün K. , Ahmet U. ile bir kafetaryada buluştu. Ancak Ahmet U. bu buluşmayı gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Ardından da şantaj amaçlı kullanmaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ahmet U. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

Kolundan çekerek götürmek istedi

Bu da Ahmet U.'nun tehdit ve tacizlerini bitirmesini sağlamadı. Olay günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine yürüyerek giden Nilgün K.'yi motosikletiyle takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da arkasından yaklaştığı kadını kolundan çekerek götürmek istedi. Kendisine direnen Nilgün K.'ye bıçak çekti, sokak ortasında dövdü.

Darp raporu aldı şikayetçi oldu

Nilgün K., çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan, vatandaşların geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Nilgün K. darp raporu alarak, Ahmet U.'dan 2'nci kez şikayetçi oldu.

''Çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi''

Adli Tabiplik çıkışında basın mensuplarına konuşan Nilgün K. ağlayarak, "Bana çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayetçiyim" dedi.



Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti

Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Ahmet U. ise Nilgün K.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Saldırgan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

''Beni Facebook'ta pis şeylere alet etti''

Burada basın mensuplarının soruları üzerine "Bir yıl önce Ahmet U. ile Facebook'ta tanıştım. Benimle görüşmek istedi ben de karşı çıkınca beni tehdit etti. Ben tehditler nedeniyle bir kez yüz yüze görüştüm. Benim burada görüntümü çekmiş bunları kocama göstermekle tehdit etti. Beni Facebook'ta pis şeylere alet etti. Ben bu adamdan şikayetçiyim" diyerek ağladı.