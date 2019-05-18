Galatasaray'da yönetimden oyunculara büyük şampiyonluk primi müjdesi

Galatasaray, Başakşehir'i yenip şampiyon olursa, yönetim takıma 10 milyon TL prim dağıtacak.

Süper Lig'de yarın (pazar günü) Galatasaray sahasında Başahşehir'i konuk edecek. Kazanan takımın şampiyon olacağı dev maç için sarı-kırmızılı yönetim prim miktarını yüksek tuttu.

Yönetimden müjde: büyük prim var

Yılın maçında Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, kazanması halinde 22. şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer tarafta ise Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılırsa tarihinde ilk kez şampiyon olacak. Futbolcuları motive etmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, dev maçın primini 10 milyon TL olarak belirledi.

Beşiktaş ve Rizespor mücadelelerine 3'er milyon TL galibiyet primi dağıtan yönetim, bu kez miktarı bir hayli yükseltti ve 10 milyon TL'ye çıkardı.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Rizespor galibiyetinin ardından soyunma odasında, "Başakşehir maçına büyük prim var" ifadelerini kullanmıştı.