Mustafa Kocabey: Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan edecektir

Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, sarı-kırmızılıların yarın sahasında Medipol Başakşehir’i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan edeceğine inandığını söyledi.

Galatasaraylı eski futbolcu ‘Papen’ lakaplı Mustafa Kocabey, Galatasaray’ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı ve kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği zorlu mücadeleyi İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Kağıt üzerindeki favorinin sarı-kırmızılı ekip olduğunu dile getiren Papen Mustafa, "Neden favori Galatasaray? Başakşehir’in veya Galatasaray’ın ligdeki konumuyla alakası yok. Yaklaşık 1 buçuk, 2 seneye yakındır Galatasaray takımının içeride büyük bir çıkışı var. Ali Samiyen’de mağlubiyet almadan rakipler karşısında sürekli galip geliyorlar. Tabii Fatih Terim gerçeği de var" ifadelerini kullandı.

En önemli faktör ‘taraftar’

Galatasaray’ın, turuncu-lacivertli takım karşısındaki en büyük kozunun ‘taraftarı’ olduğunu savunan Kocabey, "Beşiktaş maçının kazanılmasının püf noktası; 50 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan takımını desteklemesi. İnanılmaz bir Galatasaray ve sahada hiç varlık gösteremeyen bir Beşiktaş vardı. Takım yine 50-55 bin taraftarı arkasına aldığı zaman ve 90 dakika boyunca da taraftar hiç susmadığı takdirde Başakşehir ne kaleye gelebilir hatta çimler arasında kaybolur diye söylüyorum. Daha da büyük konuşuyorum; Galatasaray bu hafta, 19.05 tarihi itibariyle yine şampiyonluğunu ilan edecektir" dedi.