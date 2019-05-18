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Mali'de ölü sayısı artıyor sel faciasında 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika'da bulunan ve denize kıyısı olmayan MALİ'nin başkenti Bamako'da etkili olan sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. 

Mali'nin başkenti Bamako'da geçtiğimiz perşembe gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bamako’nun tamamen sular altında kaldığı belirtiliyor. Hükümetin acil toplantı çağrısı yaptığı bölgede birçok evin zarar gördüğü belirtildi.

mali sel

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

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