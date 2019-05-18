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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 42. randevuda

Anadolu Ajansı
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 42. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan edeceği maçta yarın Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan edeceği maçta yarın Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray, son 9 maçta 2 kez kazandı
Galibiyetin şampiyonluk anlamına geldiği kritik maç öncesi ev sahibi Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

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