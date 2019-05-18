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KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifasını olay sözlerle açıkladı

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifasını olay sözlerle açıkladı

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, istifa ettiğini ve yerini Çetin Sadeli'ye devrettiğini açıkladı.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasındaki koalisyon görüşmelerine işaret eden Denktaş, "Aldığım duyumlara göre pazarlıkların biteceği yok. Kimsenin keyfini bekleyemem. Ben yokken bu işi layığıyla yapacak güvendiğim bir arkadaşa bakanlığı devrediyorum ve gaçıyorum..

Hayırlı olsun" dedi. Sadeli'nin makama oturmuş fotoğrafını da yayınlayan Denktaş, "Yeni bakan ilk açıklamasını yaparken" notunu düştü.

Bu işler çok uzadı

Sadeli de, "Bu işler çok uzadı. Serdar Bey ile konuştuk, beni yerine vekil bıraktı. Kamuoyuna duyurulur" yazdı.

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