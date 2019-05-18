HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor

Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır’da yaşayan Kaynak ailesi, yokluk ve yoksulluk içinde dökük ve rutubetli evde yaşamlarına devam ediyor. Babası Hasan Kaynak gibi hamallık yaparak ailesine bakmaya çalışan 17 yaşındaki Cengiz Kaynak, tek istediğinin kardeşlerinin okuması ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Kaynak ailesi yokluk içinde yıkık, dökük evde yaşayarak yaşam mücadelesi veriyor. Baba Hasan Kaynak ve 17 yaşındaki oğlu Cengiz Kaynak hamallık yaparak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Yokluktan dolayı okulunu bırakmak zorunda olan Cengiz Kaynak, kardeşlerinin okumasını, hasta annesi ve kardeşlerinin sağlıklı bir ortamda yaşamalarını istiyor. 15 bin Türk Lirası'na yıkık dökük evi dayısından aldıklarını belirten Cengiz Kaynak, kendilerinin eve alıştıklarını, kokudan ve rutubetten dolayı yatmaya alıştıklarını söyledi.

Aç tok demeden yatıyorlar

Kaynak, "Beraber kalkıp, beraber yatıyoruz. Aç, tok demeden yatıyoruz yani bunu söyleyebilirim. Babama destek olmak için okulumu bırakmak zorunda kaldım. Derslerim iyiydi ama babama da yardım lazımdı bende okulu bıraktım babama destek verdim. 6 kişiyiz, 3 erkek 1 kız. Babam çalışıyor, yük indirip bindiriyor. Bende yeni halde çalışıyorum. Haftalık 150 lira para zaten kazandığımız para suya gidiyor, masrafa gidiyor. Ne kadar düzeltebilirim bu durumumu. Yetkililerden yardım ve desteklerini bekliyorum. İnşallah da yardım ederler. Bende okulu bıraktım, keşke okulu bırakmasaydım. Ama kardeşlerim okusun adam olsun, öğretmen olsun, doktor olsun. Sadece bunu istiyorum, bunun için okulu bıraktım" dedi.

Şeker hastası olan 46 yaşındaki Nazmiye Kaynak eşi ve 4 çocuğu ile rutubetli evde yoksulluk içinde hayata tutunduklarını belirterek hayırseverler ve yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk 5'inci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında
Kuveyt Türk 5'inci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında
Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza
Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
33 kişi uyuşturucudan gözaltında alınıp serbest bırakıldı
33 kişi uyuşturucudan gözaltında alınıp serbest bırakıldı
Google'dan Ömer Hayyam'a özel anlamlı doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a özel anlamlı doodle
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
140 milyar dolara ulaşan dev mobil oyun sektörü daha da büyüyecek
140 milyar dolara ulaşan dev mobil oyun sektörü daha da büyüyecek
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Yorumlar