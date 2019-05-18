Kuveyt Türk 5'inci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında

Kuveyt Türk, Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri’nde ödül kazandı.

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri’nde, 5 yılda 5'inci kez ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, EDMER tarafından iş ahlakı farkındalığı oluşturmak ve özellikle gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri’nde ödül kazandı. 7 yıldır düzenlenen törene 5 yıldır katılan ve katıldığı tüm yıllarda ödüle layık görülen Kuveyt Türk, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, Kuveyt Türk’ün kuruluşundan itibaren 30 yıldır etik değerleri gözeterek bir kurum kültürü oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızın temel hizmet ilkelerini ve etik değerlerini, üst yönetimimizden en genç çalışma arkadaşımıza kadar tüm çalışanlarımızla koruyup geliştirmeyi amaçlıyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlam bir temelle ve iş birlikçi bir yaklaşımla kurduğumuz bu köprü, banka olarak büyük önem verdiğimiz değerlerimizi her daim canlı tutuyor. Etik bankacılık anlayışını bu denli benimsemiş ve içselleştirmiş bir banka olarak 5 yılda 5'inci kez etik ödülü almanın ve her zaman olduğu gibi bir kez daha ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demenin mutluluğunu yaşıyoruz.”