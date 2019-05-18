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Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, sabah erken saatlerde Azez'in güneyindeki Cibrin ve Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 ÖSO mensubu öldü.

3 yıldır işgalde
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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