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Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza

Anadolu Ajansı
Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza

Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" nedeniyle 2 maç ceza aldı. 

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" sebebiyle 2 maç ceza aldı. 

MLS Disiplin Komitesi, ligde New York City'ye 2-0 yenildikleri maçın 86. dakikasında rakip kalecinin boynunu sıkan Ibrahimovic'e "şiddet içeren davranış" gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı. 

Los Angeles Galaxy'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atan İsveçli golcü, takımını Colorado Rapids ve Orlando City ile oynanacak maçlarda yalnız bırakacak. 

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