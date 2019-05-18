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TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme

TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan 2 zanlının gözaltı süreleri ikinci kez uzatıldı.

14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Bahçesi'nin banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye getirilerek savcılığa çıkartıldı. 

Savcının talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Şüpheliler 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen Kapısı'nda polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada, banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

14 Mayıs'ta da uzatılmıştı

Zanlılar için 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti.

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