Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı netincesinde PKK hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza saldırı ve taciz ateşlerinde bulundu. Saldırı ve taciz ateşine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi.

Bakanlık açıklama yaptı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Hava harekatı

MSB, bir açıklama daha yaparak "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadelerini kullandı.