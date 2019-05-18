Arazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı

Tunceli'de köyde hayvanlarını otlatmaya götürdüğü bölgede cansız bedeni bulunan 57 yaşındaki kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan kadının cenazesini ise kadınlar taşıyarak, slogan attı.

Olay, dün Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Olay yerinden tesadüfen geçen bir kişi tarafından kadının cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemede vücudunda morarma ve kırıklar bulunduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopside, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Malatya'dan cenazesi getirilen Sakine Oğuz için Hozat Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Oğuz'un eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesinin göz yaşı döküp, fenalık geçirdiği Oğuz için helallik alınmasının ardından cenazesi, cemevinden ilçe merkezine kadar kadınlar tarafından omuzlarda taşındı. Kadınlar cenazenin taşınması esnasında sık sık "Kadına Uzanan Eller Kırılsın, Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun" sloganları attı.

İlçe merkezinde cenaze nakil aracına bindirilen Oğuz'un naaşı Geçimli Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, cinayet olayının çözülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi.