HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Arazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı

Arazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı

Tunceli'de köyde hayvanlarını otlatmaya götürdüğü bölgede cansız bedeni bulunan 57 yaşındaki kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan kadının cenazesini ise kadınlar taşıyarak, slogan attı.

Olay, dün Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Olay yerinden tesadüfen geçen bir kişi tarafından kadının cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemede vücudunda morarma ve kırıklar bulunduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopside, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Malatya'dan cenazesi getirilen Sakine Oğuz için Hozat Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Oğuz'un eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesinin göz yaşı döküp, fenalık geçirdiği Oğuz için helallik alınmasının ardından cenazesi, cemevinden ilçe merkezine kadar kadınlar tarafından omuzlarda taşındı. Kadınlar cenazenin taşınması esnasında sık sık "Kadına Uzanan Eller Kırılsın, Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun" sloganları attı.

İlçe merkezinde cenaze nakil aracına bindirilen Oğuz'un naaşı Geçimli Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, cinayet olayının çözülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten şaşırtan açıklama “ABD ile Savaş olmayacak”
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten şaşırtan açıklama “ABD ile Savaş olmayacak”
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Horozunu sattı ’Fener Ol’ kampanyasına katıldı
Horozunu sattı ’Fener Ol’ kampanyasına katıldı
Ağız kokusuna ne iyi gelir?
Ağız kokusuna ne iyi gelir?
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor
Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Yorumlar