HABER /  DÜNYA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten şaşırtan açıklama “ABD ile Savaş olmayacak”

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten şaşırtan açıklama “ABD ile Savaş olmayacak”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, "ABD ile savaş olmayacak" dedi. 

Çin ziyareti sonrasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş istemediğini vurgulayarak ”Ancak Trump’ın etrafında oturanlar sadece İran karşısında ABD’yi güçlü kılmak için onu savaşa sürüklemekteler” ifadelerini kullandı.

''ABD içerisinden İran halkına yönelik tehditlerin açıklığa kavuşması lazım”

Zarif, ABD ile herhangi bir savaşın gerçekleşmeyeceğini belirterek ”Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ifade ettiği gibi savaş olmayacaktır. Çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de diğerlerinin İran’a savaş açmak gibi bir hayalleri olabilir. Ancak ABD içerisinden İran halkına yönelik tehditlerin açıklığa kavuşması lazım”ifadelerini kullandı.

”ABD tüm önceliğini İsrail’e verdi”

New York ziyaretinde daha önce işaret ettiği “B timi” vurgusunun Amerikalılar tarafından da bilindiğini ancak kimsenin bu gerçeği dile getirmeye cesaret edemediğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif ”ABD tüm önceliğini İsrail’e verdi” şeklinde konuştu. Nükleer anlaşmanın uluslararası toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulayan Zarif, nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komisyonun taahhütlerine uymaları gerektiğini söyledi. 

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, geçtiğimiz hafta başlayan Asya ziyareti kapsamında Türkmenistan, Hindistan, Çin ve Japonya’yı ziyaret etmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Horozunu sattı ’Fener Ol’ kampanyasına katıldı
Horozunu sattı ’Fener Ol’ kampanyasına katıldı
Ağız kokusuna ne iyi gelir?
Ağız kokusuna ne iyi gelir?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor
Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor
Kuveyt Türk 5'inci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında
Kuveyt Türk 5'inci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza
Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
Yorumlar