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Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 14’ü kadın toplam 47 göçmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat: 05.15 sıralarında bir grup kaçak göçmenin Kuşadası Aslan Burnu açıklarında lastik bot ile kaçmaya çalıştığı ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Görevlendirilen Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aslan Burnu açıklarında söz konusu hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 32 Kuveyt, 9 Irak ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. 

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