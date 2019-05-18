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Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları başladı.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli ilk grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve Kilis Valiliğince oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran bir grup Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi.

Erken saatlerde sınır kapısına geldiler

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yaptırırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı merkezde de 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları tamamlandı.

Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

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