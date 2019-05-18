Bolu'da, 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi'ni parça parça çaldılar

Bolu’nun Göynük İlçesi’nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi, defineciler tarafından parçalar halinde çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam Köyü'nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalar halinde çalındı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve bölgede Frig yerleşkesinin varlığını gösteren en önemli eser olan kitabe 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde 9 satırdan oluşuyordu.

Bölgede sık sık defineciler tarafından kazı yapıldığı öğrenilirken tarihi eser olan kitabenin ne zaman çalındığı tespit edilmeye çalışılırken, jandarma ekipleri ormanlık alanda yer alan Frig kitabesinin çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.