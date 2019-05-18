İşte Ekrem İmamoğlu kampanyasına bugüne kadar toplanan para

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyada, 500 bin kişi bağış yaptı. Toplanan para ise 10 milyon lirayı aştı.

CHPnin 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlattığı kampanyaya bir haftada, 340 bini yurt içinden olmak üzere 500 bini aşkın kişi bağışta bulundu.

'10 milyon lirayı aştı'

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş’ın “Vatandaşlarımızın bağış kampanyamıza yoğun ilgisi haksızlıklar karşısında halkımızın nasıl birlik olabileceğini göstermesi açısından son derece önemli…” diye tanımladığı kampanyada şuana kadar toplanan para ise 10 milyon lirayı aştı.