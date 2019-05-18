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Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasına 2. sırada giren Denizlispor, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Haftaya lider başlayan Gençlerbirliği'nin Adana Demirspor'a 2-1 yenilmesiyle Denizlispor şampiyon oldu

Spor Toto 1. Lig'in son haftasına 2. sırada giren Denizlispor, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Haftaya lider başlayan Gençlerbirliği'nin Adana Demirspor'a 2-1 yenilmesiyle Denizlispor şampiyon oldu.

İstanbulspor: 2 - Abalı Denizlispor: 5
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Furkan Ürün, Kerem Yükünç
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Abdullah Balıkuv (Dk. 75 Perovic),Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 Muhammed Demirci),Cajic (Dk. 75 Halil İbrahim Sönmez),Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Abalı Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Oğuz Yılmaz, Alperen Babacan, Gökhan Süzen, Mbamba, Furkan Şeker, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 57 Ziya Alkurt),Aissati, Seddar Karaman (Dk. 81 Recep Niyaz),Kehinde (Dk. 71 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 8 Kehinde, Dk. 39 Penaltıdan ve 80 Aissati, Dk. 74 ve 88 Ziya Alkurt (Abalı Denizlispor),Dk. 14 Ali Dere, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Şeker, Dk. 62 Asil Kaan Güler (Abalı Denizlispor),Dk.16 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 68 Wellington, Dk. 72 Abdullah Balıkuv (İstanbulspor)

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