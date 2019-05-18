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Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı

Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı

İstanbul, Esenyurt'ta yol verme iddiası yüzünden çıkan kavgada bir taksici yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan taksici ile hususi araç sürücüsü yol verme tartışmasına başladı. 34 TBB 47 plakalı taksi şoförü Y.T. ile plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü E.G. tartışma nedeniyle yolda durakladı.

E.G. yanındaki silahla araçtan inerek taksi sürücüsü Y.T.'ye ateş etti. Taksi sürücü açılan ateş sonucunda yaralanırken, E.G. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. geldi.

Sağlık ekipleri yaralı Y.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, E.G. ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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