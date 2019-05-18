Loris Karius takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Karius, "Beşiktaş'ta gelecek sene de devam edeceğimi düşünüyorum." dedi.

Süper Ligin 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Loris Karius, beIN Sports'a maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Karius, "İlk yarı oyunda değildik, bunu kabul etmemiz lazım. İlk yarının son 10 dakikasında toparlandık. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. İkinci yarı toparlandık, golü bulduk ama arkasından hemen golü yedik. Sonuç olarak kaybettik." dedi

"Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Alman kaleci, "Bu bir takım oyunu. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsaydım, buradan 1 puan alabilirdim. Bir maç daha kaldı. Sonra tatil ve sezon hazırlıkları için geri döneceğiz. Beşiktaş'ta gelecek sene de devam edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.