Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı

Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler - Sayfa 1

Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini 53. dakikada Filip Novak ve 77. dakikada Yusuf Yazıcı atarken Beşiktaş'ın sayısını 74. dakikada Kagawa kaydetti.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler - Sayfa 2

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a çıkardı. Beşiktaş ise 62 puanda kaldı. Böylece Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler - Sayfa 3

Ligin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler - Sayfa 4

İşte nefes kesen maçtan kareler

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