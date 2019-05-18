Trabzonspor - Beşiktaş maçından muhteşem görüntüler
Demirören Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı
Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini 53. dakikada Filip Novak ve 77. dakikada Yusuf Yazıcı atarken Beşiktaş'ın sayısını 74. dakikada Kagawa kaydetti.
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Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a çıkardı. Beşiktaş ise 62 puanda kaldı. Böylece Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı.
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Ligin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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İşte nefes kesen maçtan kareler
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