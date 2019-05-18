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Ünal Karaman: Aslan payını oyuncularıma veriyorum

Ünal Karaman: Aslan payını oyuncularıma veriyorum

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Trabzonspor, kritik bir 90 dakikaya ev sahipliği yaptı. Mücadelenin 2. yarısında resmen Fırtına koptu ve art arda gelen goller sonucunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip, Beşiktaş'a karşı sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar da bu sonuçla ilk 2 iddiasını kaybetmiş oldu.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Türk spor kamuoyu, yaşadığımız tüm zorlukların farkında. Değerli başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimiz zorluklar yaşadılar. Biz zorlukların sunduğu imkanlara ve fırsatlara odaklandık. Aslan payını oyuncularıma veriyorum."

"Oyuncularımın hepsi samimi duygular içinde. Onlar istememiş olsa biz başaramazdık bunları. Gelinen nokta benim nazarımda başarının üstü. Zaman zaman altyapıdan oyuncularla kadromuzu tamamladık, bizler ve oyuncular bunu hiçbir zaman mazeret olarak sunmadık."

"İkinci aslan payı taraftarın. Sezon boyu her zorluk içinde bizi desteklediler. Bugün veda maçı gibiydi, sağ olsunlar, son iç saha maçıydı çünkü. Evlerine mutlu gittiler, hepsine teşekkür ediyorum tek tek."

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