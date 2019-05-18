Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Abdülkadir ve Yusuf gidiyor mu?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın transferine ilişkin, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf’la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamada bulunarak, 3 puanı elde eden takımlarında yer alan ekibi alınlarından öperek kutladığını söyledi. Ağaoğlu, "Direkten dönen topu unutmayalım, 28 oldu. Skordan önce oynanan oyundan son derece inanılmaz zevk aldım. Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor. 2010’dan sonra oynanan oyundan zevk alan, sahanın her yerinde basan bir Trabzonspor. Çok da pozisyon yakaladık. Direkten dönen, kaleyi yalayarak giden şutlar. Takım halinde çok iyiydik. Ben böyle bir kapanış bekliyordum. ’Önümüzdeki yılın temellerini atıyoruz, bu temel atma törenini kaçırmayalım’ diye demiştim. Çok güzel bir futbol oldu. Matematiksel olarak her şey bitmiş değil. Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı var. Bizim de Rize maçı var" diye konuştu.

"Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok"

Sezon sonu futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Rodallega ile görüşmeler sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf’la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Ama camiamız için en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.