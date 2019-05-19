Hafta hızlı ve keyifli Terazi Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Artık parasal konuları bir kenara bırakmak isteyeceksiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 20-26 Mayıs haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

İletişim işlerinizde hızlı, keyifli ve şanslı haftalardan bir tanesi başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde bu hafta kendinizi daha fazla ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Eğitim ayağınızda da keyifli birtakım haberler karşınıza gelebilir.

Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Artık parasal konuları bir kenara bırakmak isteyeceksiniz. Gezmek, eğlenmek ve seyahat etmek, değişik ve farklı yerlerde bulunmak için uygun bir dönem olacak.

Çarşamba günü iş hayatınız ve kariyeriniz için önemli hamleler devrede olacak. Fikirsel olarak bazı konuları gözden geçirme ihtiyacınız olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin üstesinden gelmek ve bunları gözden geçirmek için uygun haftalardan bir tanesi olacak.

Üstlenmek durumunda kaldığınız sorumluluklarınız sizi biraz aşağı çekebilir. Negatif etkiye karşı dikkat edin. Hem perşembe hem cumartesi günü çözülmesi gereken bir konu karşınıza geldiğinde ertelemeyin ve bir sonuca ulaştırın. Güzel bir hafta diliyorum.