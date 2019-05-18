HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Yunan hücum botunun tacizi görüntülendi

Yunan hücum botunun tacizi görüntülendi

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücum botu tarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücum botunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü.

Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Gemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, "mavi vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de Ramazan davulcusu sahurda İzmir Marşı çaldı sosyal medya yıkıldı
İzmir'de Ramazan davulcusu sahurda İzmir Marşı çaldı sosyal medya yıkıldı
Ve Mert Nobre futbolu bıraktı
Ve Mert Nobre futbolu bıraktı
İşte Ekrem İmamoğlu kampanyasına bugüne kadar toplanan para
İşte Ekrem İmamoğlu kampanyasına bugüne kadar toplanan para
Savcı Sayan'dan CHP'ye çok sert sözler!
Savcı Sayan'dan CHP'ye çok sert sözler!
Roland Garros elemelerinde bir Türk!
Roland Garros elemelerinde bir Türk!
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
ÖNCEKİ HABERLER
YSK mazbatasını iptal etti Ak Partili isimden ilk açıklama
YSK mazbatasını iptal etti Ak Partili isimden ilk açıklama
Bolu'da, 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi'ni parça parça çaldılar
Bolu'da, 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi'ni parça parça çaldılar
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Yemekten sonra içilen çay ve kahve hakkında korkutan gerçek
Yemekten sonra içilen çay ve kahve hakkında korkutan gerçek
19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri
19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Yorumlar 1 yorum