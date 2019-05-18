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Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Bu maç berabere bitseydi bile, rakip bizden daha iyiydi." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rakip daha iyiydi

Trabzonspor'un daha iyi oynadığını söyleyen Şenol Güneş, "Bugün oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem defansif, hem de ofansif olarak kötüydük. İkinci yarı daha iyiydik ama kazanmak için yeterli coşkumuz ve arzumuz yoktu. İkinci golde hatamız vardı. Rakip, bizden daha çok istedi. Aldığımız topları gereksiz kaybedince, rakibe şans verdik. Bu maç berabere bitseydi bile, rakip bizden daha iyiydi." dedi.

Avrupa için sonuç ne olur göreceğiz

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ihtimaliyle ilgili sorulan soru üzerine Şenol Güneş "Çıkıp son maçımızı oynayacağız. Sonuç ne olur göreceğiz." yanıtını verdi.

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