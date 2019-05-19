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Oğlak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Çarşamba günü önemli

Oğlak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Çarşamba günü önemli

20-26 Mayıs haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Geri planda durduğunuz her türlü konuda mutlu olacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Kapalı bir yerde çalışıyorsanız oldukça keyifli günlerden bir tanesi olacak.

Geri planda durduğunuz her türlü konuda mutlu olacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Kapalı bir yerde çalışıyorsanız oldukça keyifli günlerden bir tanesi olacak. Çarşamba gününden sonra hızlanıyorsunuz. Cuma gününe kadarki dönemde kendi istekleriniz ve yapacaklarınıza odaklanabilirsiniz.

Salı günü, Güneş ve hemen akabinde Merkür de İkizler Burcu’na geçecek. İş alanlarınızın aktive olduğu bir dönem olacak. Beraber çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizi hızlandırabilirsiniz. Önemli bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Çarşamba günü özel hayatınızda beş yıldızlı bir gün olacak. Sevdiğiniz insandan göreceğiniz destek yüksek olabilir. Taşınmaya dayalı birtakım işleriniz varsa bu dönemde rahat etkiler altında olacaksınız. Perşembe ve cumartesi günü dikkatli olmalısınız.

Negatif düşüncelerden uzak durmalısınız. İş alanlarınızda tutmak zorunda kaldığınız sözler başınıza iş açabilir. Hafta sonunda bu konuların tamamlanmasına özen göstermelisiniz. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde yolunuzda ilerleyebileceksiniz. Güzel bir hafta olsun.

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