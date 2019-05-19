Hafta şanslı başlıyor Yay Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Merkür, salı günü sizin zıt burcunuz olan İkizler Burcu’na geçiyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınız önem kazanacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 20-26 Mayıs haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Şanslı haftalardan bir tanesi olacak. Gün içerisinde Ay, Yay Burcu’nda Jüpiter ile birleşecek. Kendinizi iyi ve etkin hissedeceğiniz aynı zamanda da gün içerisinde istediğinizi yapmaktan kendinizi alıkoymayacağınız bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar.

Merkür, salı günü sizin zıt burcunuz olan İkizler Burcu’na geçiyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınız önem kazanacak. Çok çalıştıktan sonra artık birilerinden destek almak isteyeceksiniz.

Sözleşmeler, konuşma ve toplantılar, popülerlik ve kendinizi iyi hissetme, özel hayatınızın hareketlenmesi bu dönemin konularından olacak. Çarşamba günü maddi konularda hareket etmek istediğiniz alanlarda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz.

İşinizde herhangi bir değişim olduysa bu değişimin size parasal olarak yansıdığını görebilirsiniz. Perşembe ve cumartesi günleri önemli olacak. Özel hayatınızda parasal konular problem olabilir. Bazı konuları kafanızda negatif olarak takabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.