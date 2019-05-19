Akrep Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Maddi konular hızlı

Çarşamba günü hayatınızla ilgili önemli girişimleriniz varsa sevdiğiniz insandan göreceğiniz destekler sizi çok mutlu edebilir ve hareketlendirebilir. 20-26 Mayıs haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Maddi konular hızlı ve bu hafta güzel etkileşimleriniz var sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Harcamayı sevebilirsiniz aynı zamanda güzel getirilerle mutlu da olabilirsiniz.

Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Güneş ortak parasal alanlarınızda dolaşmaya başlayacak. Parasal konular önemli olacak. Bu alanda halledilmesi gereken bir konuyu da çözüme ulaştırabilirsiniz.

Çarşamba günü hayatınızla ilgili önemli girişimleriniz varsa sevdiğiniz insandan göreceğiniz destekler sizi çok mutlu edebilir ve hareketlendirebilir. Sevdiğiniz insandan tavsiyeler alabilir ve onun gücünü hayatınızda etkin bir şekilde hissedebilirsiniz.

Perşembe ve cumartesi günü önemli olacak. Parasal birtakım konularda çözüme ulaşması gereken sorumluluklarınız devrede olacak. Yakın çevreniz sizden borç isteyebilir. Biraz negatif etkiler altında olacaksınız. Bu konuları çözüme ulaştırmak içinizi rahatlatacak. Güzel bir hafta diliyorum.