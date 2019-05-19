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Balık Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 İletişim ayağınız aktif

Balık Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 İletişim ayağınız aktif

20-26 Mayıs haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.Salı günü, Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçmesiyle beraber evinize daha fazla vakit harcamak isteyeceksiniz.

Kariyer ve iş alanlarınızda güçlü etkileşimlerle haftanız başlıyor. Kendinizi göstereceğiniz, kalabalıklar arasında olacağınız ve tabiki ailenizle bir arada olmaktan da mutluluk duyacağınız bir hafta başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. İletişim ayağınız aktif olacak.

Salı günü, Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçmesiyle beraber evinize daha fazla vakit harcamak isteyeceksiniz. Aile büyüklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bu dönemde ev almak isteyebilirsiniz.

Çarşamba günü özel hayatınızda ve çocuklarınızla ilgili konularda çabuk harekete geçeceğiniz günlerden bir tanesi. Perşembe ve cumartesi günlerine dikkat etmelisiniz. Çevre sorumluluklarınız, gelecek planlarınız ve ailevi konularda biraz çabuk moraliniz bozulabilir.

Önemli olan şey çözüm üretmek olacak sevgili Balık’lar. Bir problem karşınıza geldiğinde yaşayacağınız olaylarda bunları çözüme ulaştırmadan ilerlemeyin. Görmezden geldiğiniz konu ve olaylar ileride daha büyük sorunlara neden olabilirler. Güzel bir hafta diliyorum.

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