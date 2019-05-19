Sarar'ın sahibi Cemalettin Sarar ve eşi evlerinde rehin alındı!

ESKİŞEHİR'de silahlı 3 kişi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin alıp evdeki kasayı soyarak kaçtı.

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Yaya olarak kaçtılar

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.