Eurovision sona erdi! Yarışmayı Duncan Laurence ile Hollanda birinci oldu
Eurovision Şarkı Yarışması'nda performansları puanlayan 41 ülkeyle yapılan bağlantılar ve oylama sonrası yarışmanın galibi Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile Hollanda oldu. Yarışmaya "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda damga vurdu.
Her yıl onlarca ülkenin katıldığı ve dünya üzerinde milyonlarca seyircinin takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde 26 ülke sahne aldı. Performansların tamamlanmasının ardından izleyiciler için başlayan oylama işlemi bitti.
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Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.
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Yarışmaya damgayı puanlar dağıtılırken "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda vurdu.
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2019'un en genç katılımcısı 16 yaşındaki ZENA Beyaz Rusya adına "Like it" isimli şarkısı ve dans performansını sergiledi.
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