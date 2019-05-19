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Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti

Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti

Yeni yazısında "Geçen seçimde giden gitti" diyen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, üniversite öğrencilerinin çoğunun CHP'ye oy verdiğini söyledi.

Dilipak, aynı zamanda AKP'ye seçimi kaybetmeleri durumunda yol haritasını sordu.

"Gidenin çoğu da CHP’ye gitti"

"Esbaba tevessül babında ne yapacaksınız şimdi. Seçmen listesi değişmeyecek. Geçen seçimde giden gitti" diyen Dilipak, "Üniversite gençliği büyük ölçüde sandığa gitmedi. Gidenin çoğu da CHP’ye gitti. Onlar gelse mi iyi, gelmese mi? Ya da getirebilecek misiniz. Tatile, yaylaya, tarlaya, turizm bölgelerinde çalışmaya, staja gidenleri ne yapacaksınız?. Başkanlık seçimindeki oy ile Belediye Meclisi seçimindeki oy dağılımı aynı değil. Bu troller, en ufak eleştiride bulunanlara hakaret ediyor, tehdit ediyor. Bunlarla bu küskünleri kazanacağızdan emin misiniz! Halktan oy isterken değişim beklentisi içindeki tabana hangi konuda değişim vaad ediyorsunuz ve bunu hemen şimdi ortaya koyabilecek misiniz! Güzel sloganları, söylemleri bir kenara bırakalım, ona itibar edenler zaten geldiler, şimdi halkın kafasındaki suali mukadderlere cevabınız var mı! Ya binde bir ihtimal, seçimi yine kaybederseniz yol haritanız ne. İnşallah CHP’lileri cezalandırayım derken seçmeni cezalandırmaya kalkmazsınız! O kötü bir son olur" ifadelerine yer verdi.

"Biz nerede yanlış yaptık sorusunu sormalıyız"

Dilipak sözlerini şöyle sürdürdü: Tamam, herkes üzerine düşeni yapmalı! Ama en kötüsüne de hazır olmalıyız! Kesinleşmiş sonuç, Allah’ın hükmüdür. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala. Ve biz o zaman bugün yapmamız gerekirken yapmadığımız o nefs muhasebesini yapmalı, cevabını bulmadan geç kaldığımız şeyi yapmalı “inni küntü minezzalimiyn” demeli ve "biz nerede yanlış yaptık" sorusunu sormalıyız. “Mü’min feraseti” bunu gerektirir. “İçimizdeki beyinsizlere” dikkat! Biz de hades’ten ve necaset’ten arınmak için abdestimizi tazelemeliyiz, ailemize, vakıf, dernek, şirket ve partimize abdest aldırmalıyız. Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen perdeleri aradan kaldırmalıyız. Zira Allah, cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez."

Dilipak'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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