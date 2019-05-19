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Liderlerden dikkat çeken 19 Mayıs mesajları!

Liderlerden dikkat çeken 19 Mayıs mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere inandıklarını belirterek, "Sizin istek ve beklentilerinizi, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için, mensubu olmaktan ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir gelecek inşa etmek için, dün olduğu gibi bugün de sizi dinlemeye hazırız. Haydi, el ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaja, "Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye" ifadeleriyle başladı.

"Özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adım"

Mesajında gençlere hitap eden Erdoğan, "Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği…19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 19 Mayıs'ın özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olduğuna işaret etti.

"Ülkeyi siz koruyacaksınız"

Erdoğan, şunları kaydetti: Sevgili gençler... Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var.

Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın."

"Ülkemizi daha ileri taşıyalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler... Biz size inanıyoruz. Sizin istek ve beklentilerinizi, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için mensubu olmaktan ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir gelecek inşa etmek için, dün olduğu gibi bugün de sizi dinlemeye hazırız. Haydi, el ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım." çağrısı yaptı.

Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak Milli Mücadelemizin 100. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım. Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

"Gençler bizim her şeyimizdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs'ın 100. yılında O'nun yolunda." ifadelerine yer vererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından hazırlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin geleceğini sadece ve sadece gençlere emanet etti. Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." ifadelerini kullandığı videoya da paylaşımında yer verdi.

"Türk gençliğini sevgiyle selamlıyorum"

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

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