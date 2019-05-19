Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları

"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflar AA tarafından paylaşıldı.