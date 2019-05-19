Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı. Albümde, Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.
"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflar AA tarafından paylaşıldı.
Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.
Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.