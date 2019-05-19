Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları

Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları - Sayfa 1

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı. Albümde, Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.

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Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları - Sayfa 2

"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflar AA tarafından paylaşıldı.

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Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları - Sayfa 3

Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.

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Genelkurmay'ın arşivinden çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları - Sayfa 4

Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.

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