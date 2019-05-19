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Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'in sosyal medya hesabından "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." paylaşımı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Aynı puana sahip ancak...

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir de Türk Telekom'da kazanma durumunda şampiyon olacak.

"Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık…"

Medipol Başakşehir'den maç öncesinde Twitter'dan bir mesaj geldi. Tweette, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık…" İfadeleri yer aldı.

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