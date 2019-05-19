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Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız

Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleriyle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Odatv'den Nurzen Amuran'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu Sandık güvenliği konusunda alınacak tedbirle ilgili bilgi verdi. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları:

İmamoğlu: Sandık güvenliği konusunda 31 Mart günü çok iyi bir sınav verdik. Oylarımızı ve sandıkları koruduk, burada parti örgütüme, İstanbul Gönüllülerine teşekkürümü tekrar etmek isterim.

23 Haziran'da tek bir oy zarar görmeyecek

Günlerce, yorulmadan, uyku yüzü görmeden oylara sahip çıktı bu yol arkadaşlarımız. Onlar bu sürecin önemli kahramanları. Bütün İstanbul ve seçmenlerimiz emin olsun ki, 23 Haziran sürecinde de oylarımıza, sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Tek bir oy dahi zarar görmeyecek.

Bazı yeni tedbirler de alıyoruz

Bazı yeni tedbirler de alıyoruz; ama örneğin gönüllü sayısında büyük bir artış yaşadık. Bu arkadaşlarımızla daha bilinçli ve daha sonuç alıcı, kısa sürede bütün sandık sonuçlarına ulaşacak bir sistemi kuracağız. İl örgütümüzle ve gönüllüler iyi bir koordinasyon ile, çok güçlü bir avukat grubunun desteği ile çalışacak. İstanbul emin olmalı ki, 31 Mart’ta da yaptığımız gibi, oylarımızı sonuna kadar en iyi şekilde koruyacağız.

İYİ Parti ile de aynı uyumu sağlayacağız

Bütün sandıklarda daha tecrübeli arkadaşlarımız bulunacak, müşahitler de aynen öyle. Bizimle ittifak içinde olan İYİ Parti ile de aynı uyumu sağlayacağız. Diğer partilerle de sandık güvenliği konusunda gereken tüm dayanışmayı göstereceğiz. Evet, İstanbul halkı emin olsun, 23 Haziran’da Her Şey Çok Güzel Olacak. 

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