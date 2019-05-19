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Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı

Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı

Oruçluyken kan vermek oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor? Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar kan aldırmak orucu bozar mı sorusunun net cevabını arıyor. Peki diyanet bu konuda ne diyor hangi durumlar orucu bozar?

Hasta bir kişinin tahlil için idrar vermesi orucu bozuyor mu diyanet işleri bu konuda ne diyor vatandaşlar merak ediyor. Hastalık ya da bir sağlık sorunu nedeniyle idrar vermek zorunda kalan, fakat oruçlu olan bir kişi ne yapmalı, orucu kan tahlili yaptırınca bozulur mu? İşte en net cevap...

İDRAR TAHLİLİ ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Ramazan ayı ile beraber insanlar ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getiriyor. Orucu bozan ve bozmayan birçok durumun yanı sıra insanlar için kan vermenin orucu bozup bozmadığı hususu da önemli bir merak konusu.

Boğazdan aşağı su veya ilaç geçmediği takdirde oruç bozulmaz. Dikkat edilmesi gereken ölçü budur. Dolayısıyla kan veya idrar tahlili yaptırmak orucu bozmaz.
Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, “Savm”, 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.

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