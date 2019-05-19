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Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi olarak Ali Palabıyık görev yapacak. Mücadelenin AVAR'ları ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy oldu.

Saat 19.00'da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

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