100 yıllık onur! Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya işte böyle çıkarıldı

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.