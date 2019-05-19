Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu! İşte Allahyar ile ilgili detaylar

Uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenebahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında oynayan Allahyar Sayyadmanesh'le prensip anlaşmasına vardı.

Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuların yanı sıra yetenekli gençleri de kadrosuna katma kararı aldı.

29 Haziran'da 18'ine girecek

17 yaşında olan İranlı futbolcu, 29 Haziran 2019'da 18'ine girecek. Bilindiği gibi kurallar gereği bir kulüp, 18 yaşından küçük bir futbolcuyu transfer etmek için ailesiyle anlaşmak zorunda.

Öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor

Yaklaşık 40 gün sonra reşit olacak olan genç futbolcuda herhangi bir engel kalmayacak. Santrafor bölgesinde oynayan Allahyar'ın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor.