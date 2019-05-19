HABER /  SPOR
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu! İşte Allahyar ile ilgili detaylar

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu! İşte Allahyar ile ilgili detaylar

Uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenebahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında oynayan Allahyar Sayyadmanesh'le prensip anlaşmasına vardı.

Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuların yanı sıra yetenekli gençleri de kadrosuna katma kararı aldı.

29 Haziran'da 18'ine girecek
17 yaşında olan İranlı futbolcu, 29 Haziran 2019'da 18'ine girecek. Bilindiği gibi kurallar gereği bir kulüp, 18 yaşından küçük bir futbolcuyu transfer etmek için ailesiyle anlaşmak zorunda.

Öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor

Yaklaşık 40 gün sonra reşit olacak olan genç futbolcuda herhangi bir engel kalmayacak. Santrafor bölgesinde oynayan Allahyar'ın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
100 yıllık onur! Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya işte böyle çıkarıldı
Foto Galeri 100 yıllık onur! Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya işte böyle çıkarıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!
İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sayıştay raporu açıklaması!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sayıştay raporu açıklaması!
 Mustafa Varank'tan genç teknoloji girişimcilerine büyük müjde!
 Mustafa Varank'tan genç teknoloji girişimcilerine büyük müjde!
Türk kökenli parti lideri Yıldız'a tehdit mektubu! İçinde boş kovanlar, kabe resmi vardı
Türk kökenli parti lideri Yıldız'a tehdit mektubu! İçinde boş kovanlar, kabe resmi vardı
Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız
Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Karı-koca öpüşürse oruc bozulur mu Diyanet ne diyor?
Karı-koca öpüşürse oruc bozulur mu Diyanet ne diyor?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 mayıs ayında ne zaman?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 mayıs ayında ne zaman?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Yorumlar