CHP harekete geçti! İmamoğlu çarşamba günü start verecek

23 Haziran İstanbul seçimlerinin hazırlıklarını sürdüren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin değil 16 milyon İstanbul'lunun adayı" söylemiyle yola çıkacak. Kampanyanın çarşamba günü başlatılması planlanıyor.

İmamoğlu'nun projelerinin anlatılacağı toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra partinin büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılması ve toplantıda İYİ Parti yetkililerinin de bulunması bekleniyor.

Kampanyada "Her şey çok güzel olacak" sloganının yanı sıra farklı sloganlar da kullanılacak.

Kampanya, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde yürütülecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu dönemde sık sık İstanbul'a giderek sivil toplum kuruluşlarıyla ve hemşehri dernekleriyle bir araya gelecek.

"16 milyon istanbulluya hizmet edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çarşamba günü kampanya döneminin başlatılacağı toplantıda seçim sloganı, görseller, seçim müziği gibi kampanya detaylarının da kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

"Kampanya döneminde biz halka sadece gerçekleri aktaracağız." diyen Torun, "Asla çatışmayacağız. Biz İstanbul'u yöneteceğiz. Ekrem Bey 16 milyon İstanbulluya hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

"YSK tarafından çalınmış bir seçimle karşı karşıya"

Gasbedilmiş bir seçimle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Seyit Torun, şunları kaydetti:

Bugün askeri rejimlerde, darbe süreçlerinde dahi yaşanmamış bir süreci yaşıyoruz. Bu, ne 50'lerde ne 60'larda ne 70'lerde ne 80'lerde yaşanmış bir süreç. Türkiye şu anda gasbedilmiş, YSK tarafından çalınmış bir seçimle karşı karşıya. Biz bu kampanya döneminde haklılığımızı ortaya koyacağız. Kazanılmış bir seçimin elimizden niye alındığını anlatacağız. Bunun yanı sıra İstanbul'u nasıl yöneteceğimizi, daha 20 günlük süre içerisinde bile vatandaşımızın aile ekonomisine nasıl katkıda bulunduğumuzu anlatacağız.