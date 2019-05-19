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Kars'ta 8 gündür aranan minik Nurcan'dan acı haber!

Kars'ta 8 gündür aranan minik Nurcan'dan acı haber!

KARS Sarıkamış'da 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Minik Nurcan'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Arama çalışmaları başlatılmıştı

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.

Dere kenarında, suyun içinde bulundu

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Köye 4 kilometre uzaklıkta

Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

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