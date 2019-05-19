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İstanbul Havalimanı'nda muhteşem 19 Mayıs konseri!

İstanbul Havalimanı'nda muhteşem 19 Mayıs konseri!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi bünyesindeki çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda konser verdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul Havalimanı'nda özel bir etkinliğe imza attı.

13 çocuktan çok konuşulacak konser

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Çocuk Destekleme Merkezi'nde barınan 13 çocuk, müzik eğitmenleri eşliğinde Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde konser verdi.

Çok sayıda yolcu çocuklara eşlik etti

Enstrümanlar eşliğinde çeşitli marşlar çalan çocuklara yolcuların ilgisi yoğun oldu. Konser alanını dolduran çok sayıda yolcu, çocuklara eşlik ederek 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Bazı yolcular da yaşanan keyifli anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

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