19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde bütün liderler Samsun'da buluştu

19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti. Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla,Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu.19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Samsun'da buluştu. Bahçeli'nin törene katılmacayağı iddia edilmişti. Ancak Bahçeli törene katıldı.