19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde bütün liderler Samsun'da buluştu
19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti.
19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti. Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla,Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu.19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Samsun'da buluştu. Bahçeli'nin törene katılmacayağı iddia edilmişti. Ancak Bahçeli törene katıldı.
Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi katıldı. Liderler birlikte poz verdi.
Düzenlenen etkinliklerle, kurtuluş ruhu 100 yıl sonra tekrar hatırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan törene katılan liderlerin tek tek elini sıktı.