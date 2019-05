Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde kritik açıklamalar!

Samsun'daki 19 Mayıs töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Samsun'daki 19 Mayıs törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yadediyorum"

-Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yadediyorum. Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz. Sadece 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Avrupa'dan Rusya'ya ve Orta Asya'ya, oradan Moğolistan'a, Çin'e, Hindistan'a, Afganistan'a, İran'a, Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada ecdadımız devlet kurmuş, hüküm sürmüştür.

-Yaklaşık 1000 yıl önce Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi aynı zamanda milletimiz için geleceği kuracağı yeni bir coğrafyanın kapılarının açılacağının müjdesidir. Söğüt'te toprağa dikilen Osmanlı çınarı 600 yıl gururla bayrağımızı dalgalandırmıştır.

"Osmanlı'nın en parlak subayı"

-Osmanlı'nın takati kesildiğinde de yerini taze bir nefes olarak Cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak ayak basmıştır. Arkadaşlarının her biri aynı payeyi taşıyordu. Ankara'ya kadar süren uzun yolculuğu boyunca kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın, her kamu görevlisinin sıfatı aynıydı.

"Duruşumuzdan en küçük bir taviz vermedik"

-Cumhurbaşkanlığı forsu, kadim tek devlet anlayışının remzidir. Şöyle bir geriye dönüp sadece son 1000 yılımıza baktığımızda dahi şunu görüyoruz. Ne soykırımın, ne zulüm ne de başka bir utancın hamd olsun bu milletin sicilinde yeri yoktur. Son iki asrımız çok büyük acılarla geçmiş olmasına rağmen bu duruşumuzdan en küçük bir taviz vermedik. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulanmıştır.

"İçimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar"

-Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda canını dişine takıp savaşırken arkadan vurulup; kadın, yaşlı, çocuk milyonlarca vatandaşını kaybeden yine bizdik. Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzeme gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar. Esasen son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemiz ve milletimizle ilgili niyetlerde en küçük bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun, her kim olduğumuzu nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bir çok iyi biliyoruz.

"Hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz"

-Daha önce Çanakkale Zaferimizin 100'üncü yılını muhteşem bir şekilde kutladık. Bu tür yıl dönümleri ülkeler ve toplumlar için hem köklü bir muhasebe, hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. Biz de bu yıl 19 Mayıs Samsun'a çıkış ile başlayıp, 22 Haziran Amasya Tamimini, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'ni 4 Eylül Sivas Kongresi'ni anacak, hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz.

"Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk"

-2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk.

Birileri hala döviz kurunu, faizi, yaptırım tehditlerini kendi mecrasında yürüyen işler olarak görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz bu büyük oyunu görüyor. Ezanlarına, bayraklarına, vatanlarına, devletlerine dört elle sahip çıkıyor. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değil. Her gün ülkemize kurulan tuzakları bozuyoruz. Kendi ülkesinini tökezlemesinden medet umanlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Dahili bedhalara rağmen hedeflerimize doğru ilerliyoruz.